Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, gabari dışı yük taşıyan kamyon sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi, Boğazlıyan-Yozgat İl Yolu 60. kilometrede gabari yük kontrolü gerçekleştirdi. Denetimde 2 kamyon sürücüsünün gabari dışı fazla yük taşıdığı tespit edildi. Sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/4 maddesi uyarınca toplam 33 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi ise Şefaatli-Yozgat İl Yolu 18. kilometrede durdurduğu 5 kamyon sürücüsünün gabari dışı yük taşıdığını (yüzde 10 üzeri) tespit etti. Sürücülere aynı kanun maddesi uyarınca toplam 84 bin 874 lira idari para cezası kesildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve karayolu altyapısının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.