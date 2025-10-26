Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, kamu huzurunu ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen uygulamalara karşı yürüttüğü denetimleri kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle abartı egzoz, havalı korna kullanımı ve yüksek sesle müzik yayını yapan sürücülere yönelik kontroller artırıldı.

Yetkililer, denetimlerin amacının sadece ceza yazmak değil, trafikte güvenliği sağlamak ve kazaların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Yapılan son kontrollerde elde edilen verilere göre:

331 kişi sorgulandı,

114 araç incelendi,

Yüksek sesli müzik yayını yapan 8 araca,

Modifiyeli araç kullanmaktan 4 araca,

Kask kullanmayan 9 motosiklet sürücüsüne,

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 sürücüye,

Diğer çeşitli trafik ihlallerinden 14 araca olmak üzere toplam 40 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin önümüzdeki dönemde de aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve hem kendi canlarını hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini korumaya davet etti.

“Amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenli bir ortam sağlamaktır” ifadelerini kullanan yetkililer, sürücüleri özellikle kask, emniyet kemeri ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yozgat genelinde gerçekleştirilen bu uygulamalar, trafik güvenliğinin artırılması ve toplumun huzurlu bir şekilde seyahat etmesinin sağlanması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.