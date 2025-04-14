Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından, Çekerek’te faaliyet gösteren okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

14 Nisan 2025 tarihinde yapılan trafik denetiminde, ilk ve ortaöğretim kurumlarına öğrenci taşıyan servis araçları kontrol edildi.

Denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, “dur” ve “okul taşıtı” levhalarının uygunluğu, sesli ve görsel ikaz sistemlerinin çalışırlığı, lastik basınçları, öğrencilerin araca biniş ve iniş kurallarına uyumu ile sürücülerin hız limitleri gibi birçok başlıkta incelemelerde bulunuldu.

Denetim sırasında sürücülere ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, okul çevreleri ile öğrenci taşıma güzergâhlarında meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.