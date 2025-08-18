Huzur İçin Denetim Yapıldı

Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak "Asayiş, Trafik ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2025 tarihinde 19.00-00.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, hem seyir halindeki araçlar hem de sabit yol kontrolleri ile umuma açık yerlerin denetimleri yapıldı.

Ekipler tarafından 6 park ve bahçe, 17 kahvehane ve kıraathane denetlendi. 85 araç sorgulanırken, 257 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında otogar ve çevresi, metruk binalar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ve lise yurtları ile üniversite çevresinde denetim yapıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını, trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.