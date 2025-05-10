Yozgat’ta Toprağa Yatırım Yapmak Isteyenlere Fırsat

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı İkikara Mahallesi’nde bulunan üç ayrı arsa, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma yoluyla satışa sunuldu.

Satış işlemleri, 2025/31 sayılı dosya kapsamında İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek. Arsalara ilişkin tüm detaylar, görseller ve artırma şartnamesi Adalet Bakanlığı’nın resmî e-satış portalı esatis.uyap.gov.tr adresinden incelenebilecek.

Satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri ve muhammen bedelleri şöyle:

1 No’lu Taşınmaz:

Yozgat ili Sorgun ilçesi İkikara Mahallesi’nde bulunan 251 ada 1 parselde kayıtlı arsa, 407,36 metrekare büyüklüğünde. İmar planı içerisinde yer alan taşınmazın güncel imar durumu; ayrık nizam, üç kat (zemin + 2), TAKS 0,30 ve KAKS 0,90 olarak belirlendi. Muhammen bedeli 1 milyon 18 bin 400 lira olarak açıklandı.

2 No’lu Taşınmaz:

Aynı mahalledeki 251 ada 3 parselde bulunan ve 428,21 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan arsa da benzer imar koşullarına sahip. Taşınmazın değeri 963 bin 472,50 lira olarak tespit edildi.

3 No’lu Taşınmaz:

251 ada 4 parselde yer alan ve 417,16 metrekare yüzölçümüne sahip bu taşınmazın muhammen bedeli ise 1 milyon 42 bin 900 lira olarak belirlendi.

Her üç taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmadığı, satışların KDV dahil oranının ise yüzde 10 olduğu bildirildi.

Arsaların satışları iki ayrı artırma süreciyle yapılacak. İlk artırma 24 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 1 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. İkinci artırma ise 29 Temmuz – 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlgili kişiler, artırma süreci ve katılım şartlarına dair ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/31 SATIŞ dosya numarası ile ulaşabilecek.