Toplantı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında alınan karara göre, şehir içi toplu taşıma ücretleri yeniden belirlendi.

AK Parti Belediye Meclis üyeleri tarafından öğrenci kartı ile yapılan binişlerin 12 lira yerine 15 lira, halk kartı ile yapılan binişlerin 15 lira yerine 20 lira, kredi kartı ile yapılan binişlerin ise 25 olması önerildi.

MHP Belediye Meclis Üyeleri tarafından ise zam yapılmaması önerildi.

Öğrenci kartı ile yapılan binişler 12 lira yerine 14 lira, halk kartı ile yapılan binişler 15 lira yerine 17 lira, kredi kartı ile yapılan binişler ise 20 lira yerine 22 lira olarak kararlaştırıldı. Fakat otobüs şoförlerinin karara itiraz etmesi sonrasında meclise ara verilerek fiyatların tekrar konuşulacağı söylendi.

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