Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Temmuz Ayı Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimince her ay düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısına müdürlük başkanları, başkan yardımcıları, birim sorumluları, 112 başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlu hekimi, Yozgat’ta bulunan kamu-üniversite hastaneleri başhekimleri, başhekim yardımcıları, acil servis sorumlu hekimleri katıldı.

Toplantıda temmuz ayı içinde yapılan il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Birimince her ay düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Temmuz Ayı Toplantısı, müdürlüğümüz başkanları, başkan yardımcıları, birim sorumluları, 112 başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlu hekimi, ilimizde bulunan kamu-üniversite hastaneleri başhekimleri, başhekim yardımcıları, acil servis sorumlu hekimlerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda temmuz ayı içinde yapılan il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi” denildi.