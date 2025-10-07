Yozgat Valiliği, aşırı tonajlı araçlara yönelik uyarıda bulundu.

Valilik, aşırı tonajlı araçlara yönelik denetimlerin sıkı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, hem yolların korunması hem de sürücülerin ve vatandaşların güvenliği için yasal tonaj sınırlarına uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, “Yollar hepimizin ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz. Unutmayın: Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kaza riskini artırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler. Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” ifadeleri yer aldı.

Yozgat genelinde trafik ekiplerinin kontrolleri sıkılaştırdığı, kurallara uymayan sürücülere ağır para cezaları ile trafikten men cezaları uygulanacağı açıklandı. Denetimlerin yalnızca şehir merkezinde değil, ilçeler ve bağlantı yollarında da devam edeceği bildirildi.