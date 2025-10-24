Yozgat’ta yapımı tamamlanan Eskipazar 2. Mıntıka TOKİ konutlarının anahtar teslim töreni bugün gerçekleştirilecek.

Törene Milletvekilleri Akgül ve Şahan Katılacak

Tören, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 13.30’da Çapanoğlu Mahallesi’nde (Üniversite yolu üzeri) yapılacak. Programa, AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da katılacak.

“Vatandaşlarımızın Sevincine Ortak Olacağız”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, yaptığı açıklamada tüm vatandaşları törene davet etti. Kandemir, “AK Parti Yozgat İl Başkanlığı olarak, Yozgat Milletvekilimiz ve TESKOMB Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgül ile Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Eskipazar 2. Mıntıka TOKİ Anahtar Teslim Töreni’ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yeni yuvalarına kavuşacak vatandaşlarımızın sevincine ortak olmak üzere tüm halkımızı bu anlamlı törene bekliyoruz” dedi.

304 Aile Yeni Evlerine Kavuşacak

Gerçekleştirilecek törenle birlikte 304 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek. Yapılacak tören ile yeni konutların bulunduğu alanda vatandaşlarla bir araya gelineceği bildirildi.