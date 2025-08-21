Türkiye genelinde hayata geçirilen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, hak sahiplerinin kura ile belirlendiği Akdağmadeni ilçesinde yapılacak TOKİ konutlarının inşaat çalışmaları başladı.

Projenin ilk etabında 7 bloktan oluşan 125 daire yer alacak. Devamında yapılacak 64 konut ve 2 iş yeri ile birlikte toplamda 189 dairelik proje tamamlanacak.

Güneyli Mahallesi 481 ada 50-51 ve 54 parsellerde hayata geçirilecek proje, modern yaşam standartlarına uygun olarak planlandı. İlk etapta 71 adet 2+1 ve 54 adet 3+1 konut inşa edilecek. Konutların tamamlanmasıyla birlikte Akdağmadeni’nde birçok dar gelirli ailenin ev sahibi olması hedefleniyor. Projede ayrıca 2 ticari alan ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alacak.

189 Konut İlçeye Kazandırılacak

Çalışmaları yerinde inceleyen ve konuya ilişkin açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum öncülüğünde yürütülen ‘250 bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında ilçemize kazandırılacak 189 konutun birinci etap inşa çalışmaları başladı” dedi.

2022 Yılında Yer Tahsisi Yapıldı

Çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanmasını planladıklarını belirten Yalçın, “2022 yılında yer tahsisini yaptığımız, ilçemiz için büyük önem taşıyan bu proje sayesinde hemşehrilerimizin konut ihtiyacı karşılanacak ve yaşam kalitesi yükselmeye devam edecektir. Akdağmadeni Belediyesi olarak biz de bu sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi için takipte olacağız. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan inşaat çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Kazasız, belasız, hayırlısıyla tamamlanmasını diliyorum” diye konuştu.

Yalçın son olarak şu ifadeleri kullandı: “TOKİ konutlarının ilçemize kazandırılması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, desteğini her daim hissettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a ve Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyor, TOKİ konutlarının Akdağmadeni’mize hayırlı olmasını diliyorum.”