Törende 304 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtar teslim töreni, Çapanoğlu Mahallesi’nde, üniversite yolu üzerinde düzenlendi.

Programa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yozgat Her Gün Yeni Bir Hizmete Kavuşuyor”

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ın son yıllarda TOKİ projeleriyle büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti. Özkan, kentin sadece konut alanında değil, sağlık, eğitim, ulaşım ve tarım gibi birçok sektörde de önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten bu güzel eserleri ilimize kazandıran, emeği geçen müteahhit firmalara ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Her gün yeni bir güzelliğe imza atmayı, her hafta yeni bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmayı görev biliyoruz. Bir yandan sağlıkta, tarımda, eğitimde ve ulaşımda ilerlerken diğer yandan kentlerimizi güzelleştirmeye, yapı stokumuzu yenilemeye ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz.”

Vali Özkan, geçtiğimiz haftalarda 300 konutun ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatarak, “Bugün de TOKİ Başkanlığımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla 304 yeni konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bu proje, sadece bir konut teslimi değil, aynı zamanda yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve modern bir şehirleşmenin göstergesidir” dedi.

Ayrıca Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye genelinde 500 bin yeni sosyal konutun inşası için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve bu süreçte emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni konutların hemşehrilerimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yozgat’ın Geleceğini İnşa Ediyoruz”

Programda konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise TOKİ projelerinin sadece binalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.

Şahan, “Bugün burada 304 TOKİ konutumuzun teslim töreninde bir aradayız. Bu gurur hepimizin, bu gurur Yozgat’ın. Bugün sadece anahtar teslim etmiyoruz, aynı zamanda huzurun, mutluluğun ve refahın kapılarını aralıyoruz” şeklinde konuştu.

6 Şubat depremlerine de değinen Şahan, Türkiye’nin afet sonrası yeniden inşa sürecinde büyük bir başarı gösterdiğini vurguladı.

Şahan, “Yaşadığımız 6 Şubat depremi, belki de dünyanın en büyük felaketlerinden biriydi. 11 ilimizi etkileyen bu büyük felaketin ardından, şu ana kadar 350 bin konutun inşasını tamamladık. Aynı irade ve kararlılıkla Yozgat’ta da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yozgat’ın geleceğini, sağlam ve güvenli konutlarla birlikte yeniden inşa ediyoruz.”

Milletvekili Şahan, hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Rabbim bu yuvalarda huzur, kahkaha ve mutluluğu daim eylesin. Evlatlarımız bu evlerde vatanına, milletine, bayrağına sevdalı bireyler olarak yetişsin” dedi.

“Rabbim Güle Güle Oturmayı Nasip Etsin”

Kısa bir konuşma yapan AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ise TOKİ’nin Yozgat’ta önemli projelere imza attığını belirterek, “Bugün burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yeni evlerinde huzurla, mutlulukla oturmayı nasip etsin. Yozgat’ımız daha güzel projelerle yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

304 Aile Yeni Evlerine Kavuştu

Konuşmaların ardından 304 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri konutlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anahtar teslimi sonrası aileler, konutlarını ziyaret ederek yeni yaşam alanlarını inceledi.

Program, protokol üyelerinin hak sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.