Çekerek’in Mevlana Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren 59 konutun kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, konutların kaba inşaatlarının bitirilmesiyle birlikte iç donanım ve çevre düzenlemesi çalışmalarına geçileceğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede önemli bir konut ihtiyacının giderileceğini vurgulayan İnce, “Vatandaşlarımızın daha modern, güvenli ve yaşanabilir konutlarda oturmasını hedefliyoruz” dedi.

Çalışmalar sırasında zaman zaman gürültü ve çevresel rahatsızlıkların yaşandığını dile getiren İnce, “Bu süreçte hemşehrilerimizin gösterdiği sabır ve anlayışa teşekkür ederiz. İlçemize değer katacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Konutların tamamlanmasıyla birlikte Çekerek’te hem şehirleşme sürecine katkı sağlanacağını hem de genç aileler için önemli bir yaşam alanı oluşturulacağını belirten İnce, projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.