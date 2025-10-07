Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 27 ilde satışa sunulan konutlar için başvuru sürecini başlattı. Satılmayan veya hak sahipleri tarafından devredilen konutlar, yeni sahiplerini bulmak üzere açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. Başvurular, 14 Ekim 2025 tarihine kadar Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden alınacak.

İkamet Şartı Aranmıyor

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, konut satışlarında ikamet şartı bulunmuyor. Türkiye’nin 81 ilinden vatandaşlar, satışa çıkarılan konutlara başvuru yapabilecek. Bu sayede, farklı şehirlerde yaşasa bile dileyen herkes TOKİ’nin satıştaki projelerine katılma hakkına sahip olacak.

Konut Tipleri ve Büyüklükleri

Satışa sunulan daireler 2+1 ve 3+1 tiplerinde inşa edildi. Projelere göre değişiklik gösteren daire büyüklükleri şu şekilde açıklandı:

2+1 daireler:

Brüt 85 m², net 68.5 m²

Brüt 94 m², net 78.8 m²

Brüt 102.3 m², net 85.8 m²

3+1 daireler:

Brüt 102 m², net 84.8 m²

Brüt 130 m², net 109.7 m²

TOKİ’nin projeleri, bölgesel ihtiyaçlara ve arsa büyüklüklerine göre farklı planlarda tasarlandı.

Ödeme Şartları: 25% Peşin, 72 Ay Vade

TOKİ, ödeme kolaylıklarıyla vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sunuyor. Buna göre konutlar, %25 peşinat ödenerek satın alınabilecek. Kalan tutar ise 72 ay (6 yıl) vadeyle ödenecek.

Açık Artırmaya Katılım Şartları

TOKİ konutları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Katılım sağlamak isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine teminat yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları konutun muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor:

1.999.999 TL’ye kadar olan konutlar için: 100.000 TL

2.000.000 – 2.999.999 TL arası: 200.000 TL

3.000.000 – 5.999.999 TL arası: 300.000 TL

6.000.000 – 11.999.999 TL arası: 700.000 TL

12.000.000 TL ve üzeri konutlar için: 1.000.000 TL

Teminat ödemesinin ardından başvuru sahipleri, açık artırma toplantısına katılarak satın alma sürecine dahil olabilecek.

Satış Yapılan 27 İl

TOKİ’nin açık artırmayla satışa çıkardığı konutlar şu illerde bulunuyor:

Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars.

Ev fiyatları ve listesi için: TIKLAYIN

Başvuru Süreci ve Banka Bilgileri

Başvurular 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, başvurularını Ziraat Bankası (Proje Kodu: 202500217) veya Halkbank şubelerinden yapabilecek.

TOKİ, tüm açık artırma ve satış duyurularını resmi web sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürecek.