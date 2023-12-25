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Türkiye genelinde uygun fiyatlı konut projeleri ile adından söz ettiren TOKİ, bu sefer Yozgat, Ankara, Kırıkkale, Afyon ve Çorum illerindeki vatandaşlara yeni bir konut fırsatı sunuyor. Toplamda 2 bin 134 konut, avantajlı ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak.

TOKİ, uygun fiyatlı konutlarını 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle sunarken, başlangıç fiyatları 928 bin 537 TL'den başlıyor. Özel olarak belirlenen ödeme planlarıyla, yüzde 25 peşinat ve 180 ay vade seçenekleriyle ev sahibi olma şansı sizleri bekliyor. Aylık taksitler ise sadece 3 bin 868 TL olarak belirlendi. Artık ev sahibi olmak, kira öder gibi kolay!

BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ

Konut alım başvuruları için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, ilde en az 1 yıl ikamet etmiş olması ve başvuru sahibinin veya ailesinin Türkiye sınırları içinde konut sahibi olmamış olması gibi kriterler aranmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilecek ve belirlenen teminat tutarları ödenmesi gerekecek.

TOKİ'nin uygun fiyatlı konutları açık artırma usulüyle satılacak. Satışlar 14 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.