Sorgun Belediyesi’nin sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında kurulan Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, İç Anadolu turnesi kapsamında Yozgat ve Amasya’da tiyatroseverlerle buluştu.

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, “Bayram Sabahı” ve “Kral Çıplak” oyunlarını ilk olarak Sorgun ilçesinde beğeniye sundu. Sorgun’un ardından Amasya ve Yozgat’ta tiyatro severlerle buluşturdu.

Yozgat Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Sorgun Belediyesi Tiyatro Ekibi, “Bayram Sabahı” ve “Kral Çıplak” oyununu daha önce Amasya’da tiyatroseverlerle buluşturmuştu. Gösteri, orada da büyük beğeni kazanmış ve yoğun ilgi görmüştü. Ekip, şimdi de memleketlerinde sahne alarak, Yozgatlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, “Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğumuz, ‘Bayram Sabahı’ ve ‘Kral Çıplak’ oyunlarıyla Amasya ve Yozgat’ta izleyiciyle buluştu. Sanata ve sanatçıya değer veren bir belediye olarak, gençlerimizin sahnede gösterdiği başarıyla gurur duyuyorum. Her sahne, Sorgun’un kültür yolculuğunda atılmış yeni bir adımdır” dedi.

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Tokat’ta “Kral Çıplak” oyunu ile 15 Kasım 2025 Cumartesi saat 14.00’da, “Bayram Sabahı” oyunuyla ise 15 Kasım 2025 Cumartesi saat 17.30’da 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.