Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, İç Anadolu turnesi kapsamında Amasya, Yozgat ve Tokat’ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Sorgun Belediyesi yetkilileri, turnede sahnelenecek oyunların her şehirde büyük beğeni topladığını belirtti.

Yetkililer, “Alkışlarla büyüyen bir hikâyeye, emekle sahnelenen bir sanata tanıklık etmek için tiyatroseverleri salonlara bekliyoruz” dedi.

Turne programı şöyle:

Amasya:

“Kral Çıplak” – 25 Ekim 2025 Cumartesi, 14.00

“Bayram Sabahı” – 25 Ekim 2025 Cumartesi, 17.30

Yer: Amasya Belediyesi Şehzade Salonu

Yozgat:

“Bayram Sabahı” – 26 Ekim 2025 Pazar, 17.30

Yer: Bilal Şahin Kültür Merkezi

Tokat:

“Kral Çıplak” – 15 Kasım 2025 Cumartesi, 14.00

“Bayram Sabahı” – 15 Kasım 2025 Cumartesi, 17.30

Yer: 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi