Yozgat’ta bugün en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulurken, en düşük hava sıcaklığı ise 15 dereceye kadar düşüyor.

Ağustos ayının girmesiyle birlikte Yozgat’ta bu hafta boyunca sıcak hava hakim olmaya devam ediyor. 3 Ağustos Cumartesi günü en yüksek 31 dereceyi gösteriyorken 4 Ağustos Pazar günü rekor sıcaklıkla dereceler 33 'ye kadar tırmanıyor. 5 Ağustos Pazartesi ise hava sıcaklığı tekrar 32 derece, 6 Ağustos Salı günü ise sıcaklıklar 31 dereceye kadar ulaşıyor.

İŞTE YOZGAT’TA SON DURUM

Yozgat’ta rekor sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde Uzmanlar vatandaşları tedbirlerini alması konusunda uyarılarda bulunuyor. 4 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 33 dereceye kadar ulaşması sebebiyle uzmanlardan dikkatli olun mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarıları geldi.

3 Ağustos Cumartesi: En yüksek sıcaklık 31 derece.

4 Ağustos Pazar: Rekor sıcaklık ile termometreler 33 dereceyi gösteriyor.

5 Ağustos Pazartesi: Hava sıcaklığı 32 dereceye düşüyor.

6 Ağustos Salı: Sıcaklıklar tekrar 31 dereceye kadar ulaşıyor.