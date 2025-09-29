Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi’nde tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik kurs açılacak.

Kurs 72 Saat Sürüyor

Oda mühendisleri tarafından verilecek olan kurs toplam 72 saat sürecek. Eğitimde tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgi verilecek, alternatif ürünlerle kazanç sağlama imkânları ele alınacak.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Kursa katılmak isteyenlerin başvurularını şahsen Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi’ne yapmaları gerekiyor. Kurs sonunda katılımcılar ayrıca kullanılacak alet ve ekipman desteklemelerinden de faydalanabilecek.