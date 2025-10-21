Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Sayımı kapsamında Bakanlık kayıt sistemlerinde yer almayan tarım arazilerinin tespiti amacıyla İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlük toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri Uzman Murat Türkmen ve Uzman Ali Selvi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Abdulmuttalip Efendiler, TÜİK Yozgat Merkez Sorumlusu Ebru Dede ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, söz konusu parsellerin tarım arazisi olup olmadığının muhtarlar aracılığıyla teyit edilmesi ve arazilerin tasarruf edenlerinin belirlenerek formların imzalı şekilde İl Müdürlüğüne teslim edilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı ve kayıtsız üretim yapan tüm çiftçilerin, İl Müdürlüğünde oluşturulan Tarım Sayımı ofisine başvuruda bulunmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım sayımı çalışmalarının doğruluk ve etkinlik açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin konuya duyarlılık göstermesini istedi.