Yozgat’ta Tesis 10 Yıllığına Kiraya Verilecek

Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Başkanlığı, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon tesisinin işletilmesi işini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle 10 yıl süreyle kiraya verecek.

İhale, 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00’te Sorgun Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Tesisin işletme süresi boyunca aylık sabit tahsilat bedeli, 2025 yılı için KDV hariç 30 bin lira olarak belirlendi. Bu tutar, her yıl TÜİK tarafından açıklanacak TEFE/TÜFE oranında artırılacak. Ayrıca, toplanan atıklardan elde edilen gelir üzerinden aylık yüzde 15 oranında idareye pay verilecek. İhaleye bu oranın altındaki teklifler kabul edilmeyecek ve teklifler en az 1 puan artışla yapılacak.

İhalenin muhammen bedeli KDV hariç 110 milyon lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 3 milyon 300 bin lira olarak açıklandı. Teminat mektubunun süresi ise 60 takvim günü olacak.

İhale şartnamesi ve ekleri, 2 bin lira karşılığında Sorgun Belediye Başkanlığı İhale Birimi’nden temin edilebilecek ya da ücretsiz olarak görülebilecek.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden çok sayıda teknik, mali ve yasal yeterlilik belgesi talep ediliyor. Bunlar arasında geçerli çevre izin ve lisans belgeleri, taşıma yetki belgeleri, ISO kalite belgeleri, son 10 yıl içinde en az 300 bin kg/yıl tıbbi atık taşıdığını gösteren resmi belgeler ve en az 2023 model lisanslı taşıma aracı gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, firmaların bünyelerinde en az 2 çevre mühendisi ve 1 tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırdığına dair SGK bildirgeleri de sunmaları gerekiyor.

Ortak girişim olarak ihaleye katılacak firmaların ise belirtilen tüm şartları ayrı ayrı sağlamaları gerekiyor. Geçici teminat ve şartname bedelleri, Vakıfbank Yozgat Şubesi’ndeki Birlik Başkanlığı hesabına yatırılarak dekontun ihale dosyasına eklenmesi isteniyor.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu da ilan metninde belirtti.