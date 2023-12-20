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İletişim Fakültesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güngör Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güngör Yılmaz, “Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Türk insanının Türk milletinin İsrail katliamı karşısında ki hassasiyetini ve yaklaşımını bir kez daha burada sergilemiş oldu. Burada bir model ortaya çıktı. Gazetecilik bölümünde ki öğrencilerimiz ve hocalarımız öldürülen 100’e yakın gazeteci adına burada bir basın açıklaması yaptılar. Filistin de insanlık yok ediliyor. Filistin'de çevre yok ediliyor. Filistin de çocuklar, yaşlılar ve geleceğimiz yok ediliyor. Bunu sadece gazeteciler değil aslında her meslek mensubu ve insanım diyen bu konuda duyarlı hisseden her kesim mutlaka telin etmesi gerekiyor. Bu konuda geçen özellikle Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlükleri ile yürüyüş düzenlediler. Çevre grubu yürümesi lazım. Diğer başka gün çocuk severler, hayvan severlerin yürümesi gerekiyor. Gıda alanları yok ediliyor. Tüm insanlık böyle bir vahşete, böyle bir zulme, böyle bir yokluğa mahkum edilirken bu tip protestoların bu tip ses vermelerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Şafak Etike ise yaptığı açıklamada, “Gazze’de çocuklar, kadınlar ve sivillere karşı girişilen soykırımın yanı sıra tarihin gördüğü en büyük gazeteci katliamı yaşanmaktadır. İsrail’in Gazze’ye saldırısının başladığı 7 Ekim’den bu yana tam 97 gazeteci İsrail tarafından katledilmiştir. Yani 75 günde 100 gazeteci öldürülmüştür. İsrail her gün birden fazla gazeteciyi katletmektedir. Bu kadar büyük bir gazeteci katliamı dünya tarihinde ilk kez yaşanmaktadır. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler arasında Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf da bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİLERİ ÖLDÜRMEK SUÇTUR!”

İsrail’in saldırılarında ölen gazetecilerin çok büyük bir kısmı kasıtlı olarak hedef alındığını belirten Etike, “Yine bu gazetecilerin çok büyük kısmı aileleri ile, çocukları ile birlikte yok edilmiştir. Bu, sadece Gazze’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu büyük bir trajedi ve en temel hakların ayaklar altına alındığı bir vahşet tablosudur. Savaş ve çatışma bölgelerinde gazetecileri hedef almak, öldürmek savaş suçudur. Uluslararası insancıl hukuka, savaş hukukuna, uluslararası sözleşmelere ve her türlü demokratik değere aykırıdır. İfade özgürlüğünün, haber alma hakkının ve insan haklarının zaten olmadığı bölgede Gazetecilerin fiziksel olarak dokunulmazlığını garanti altına alan Uluslararası İnsancıl Hukuk kuralları da ayaklar altına alınmıştır. Yabancı basını bölgeye sokmayan, basın bürolarını bombalayan İsrail, gazetecileri öldürerek, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı ve vahşeti uluslararası kamuoyundan gizlemeye çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

“GAZETECİLERİ ÖLDÜREREK VAHŞETİ VE SOYKIRIMI GİZLEYEMEZSİNİZ”

Etike açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Çoğu çocuk ve kadın 20 bin sivilin nasıl katledildiğini, Çocukların, kadınların ve sivillerin üzerine bombaların ve kurşunların nasıl yağdırıldığını, Kalemleriyle, fotoğraf makineleriyle, kameralarıyla belgeleyip dünyaya duyuranları öldürerek, gazetecileri yok ederek gerçeği gizlemek istemektedir. Tarih göstermiştir ki vahşet ve gerçekler gazeteciler susturularak gizlenemez. Filistin’de yaşananlar göstermiştir ki gazetecilerin kalemi bütün bombalardan daha etkilidir. İsrail gazetecileri ortadan kaldırmaya yönelik bütün saldırılarına rağmen gazetecilerin bölgede yaşananları bütün çıplaklığıyla ortaya koymasına, tüm dünyaya duyurmasına engel olamamaktadır. Ve olamayacaktır. Gazetecilik ezilenlerin, şiddete ve soykırıma uğrayanların yanında olmaya, Gazeteciler insanlık dışı her saldırıyı belgelemeye ve gerçekleri dünyaya duyurmaya devam edecektir.”

“FİLİSTİNLİ GAZETECİLERİN YANINDAYIZ”

Bizler bugün burada Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünün öğretim elemanları ve öğrencileri olarak Filistinli Gazetecilerin yanında olduklarını vurgulayan Etike, “Barbarlığa ve vahşete karşı en temel değerleri ve hakları, ve gazeteciliği savunmak için toplandık. Gazetecilik Bölümünün hocaları ve öğrencileri olarak Gazze’de insanlık suçu işleyen işgalci İsrail’i ve İsrail’in gazeteci katliamını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve gazeteci haklarının savunucusu olduğu iddiasıyla dünyanın her yerine siyasi ya da askeri müdahale hakkını kendinde gören batılı merkezlerin burada yaşanan gazeteci katliamını görmezden gelmeleri ve sessiz kalmaları, hatta bu insanlık suçuna destek olmalarını çifte standart ve samimiyetsizlik olarak değerlendiriyor, bunların karşısında sessiz kalmıyoruz. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden bütün gazetecileri burada saygıyla anıyoruz. Gazze’de hayatlarını hiçe sayarak İsrail’in gerçekleştirdiği vahşeti ve soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan bütün gazetecilerle dayanışma duygularımızı ve desteğimizi ifade ediyor, hepsini saygıyla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda savaşta hayatını kaybeden gazetecilerin isminin yazdığı pankartın önüne öğrenciler tarafından karanfil bırakıldı.