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İşgal rejiminin soykırımına batı ülkelerinde ve İslam coğrafyasında tepkiler çığ gibi büyüyor.

Tepkilerin en önemlisi de ülkenin pek çok yerinde İsrail menşeli ürünlere uygulanan boykot oldu. Yaşanan soykırıma bir tepki de Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden geldi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer birçok kurum ve kuruluş gibi İsrail mallarını boykot etme kararı aldı.

Müdürlük, il genelindeki tüm okul ve bağlı kurumların kantinlerinde, İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen ürünlerin satışının yapılmayacağını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmayarak, il genelinde bulunan tüm okul kantinlerinde İsrail mallarının satışını yasakladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dünya mazlumlarının yanında duruyor ve yerli üretim ürünlerini kullanıyoruz. İl genelindeki tüm okullarımızda ekonomik anlamda İsrail’e destek verdiği bilinen markaların satışı durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.