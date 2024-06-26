Yozgat Valiliği tarafından engelli park alanları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Engelli vatandaşların yaşamlarını rahat bir şekilde devam ettirebilmeleri için ayrılan park yerlerinin işgal edildiği belirtilerken hatalı parklarla ise kullanışsız hale getirildiği bildirildi.

“YERİMİ ALDIN, ENGELİMİ DE ALIR MISIN?”

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Engellilerin yaşamlarını rahat devam ettirebilmeleri için ayrılan park yerleri ya işgal ediliyor ya da hatalı parklarla kullanışsız hale getiriliyor. Lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim. Unutmayın, küçük bir eylemle büyük bir fark yaratabiliriz!” ifadelerine yer verildi.