Yozgat’ın Şefaatli Belediyesi, geçici süreyle çalıştırılmak üzere 2 beden işçisi (temizlik) alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru Şefaatli Belediyesi’ne Yapılacak

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular 22 Ekim 2025 tarihinde kabul edilecek.

Başvuru adresi olarak Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A Şefaatli/Yozgat belirtildi.

İrtibat kişisi olarak Şirket Müdürü Seyit Dündar yer alırken, iletişim için 0543 266 19 07 numaralı telefon kullanılabilecek.

Yozgat Temizlik Personeli Alımı

Mülakat 23 Ekim’de Yapılacak

Başvuruların ardından adaylar, 23 Ekim 2025 tarihinde Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda mülakata alınacak.

Mülakat saati 11.00 olarak açıklandı.

Çalışma Süresi ve Şartlar

Alınacak personel geçici statüde istihdam edilecek.

Yozgat’ta KPSS şartsız personel alınacak
Yozgat’ta KPSS şartsız personel alınacak
İçeriği Görüntüle

Çalışma adresi Şefaatli Belediye Başkanlığı olurken, çalışma süresinin 5 ay 29 gün olduğu bildirildi.

Günlük çalışma saatleri ise 08.30-17.30 olarak belirlendi.

Yozgat Temizlik Personeli Alımı1

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru yapacak adaylardan şu belgeler istenecek:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

İkametgah belgesi

Muhabir: İrem Çitak