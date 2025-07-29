Şefaatli Belediyesi, geçici süreyle çalıştırılmak üzere 1 beden işçisi (temizlik) alımı yapacak. Başvurular 29 Temmuz 2025 (bugün) tarihinde kabul edilecek.

Başvuru Süreci Başladı

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 kişilik beden işçisi (temizlik) alımı gerçekleştirecek. İş ilanına göre pozisyon geçici statüde olacak ve işe alınacak kişi toplam 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılacak.

Mülakat Belediye Binasında Yapılacak

Başvurular 29 Temmuz 2025 tarihinde Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresine yapılabilecek. Mülakat, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’da Şefaatli Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek.

Çalışma Saatleri ve Başvuru Belgeleri

İşe alınacak kişi, hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında mesai yapacak. Başvuru için istenen belgeler ise şöyle sıralandı:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

İkametgâh belgesi

Başvuru Yeri ve İletişim

İlanla ilgili başvurular ve detaylı bilgi için kurum yetkilisi Şirket Müdürü Seyit Dündar ile 0543 266 19 07 numaralı telefondan iletişime geçilebilecek.