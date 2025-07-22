Çayıralan Belediyesi bünyesindeki ÇEKEAŞ Gıda Tarım Hayvancılık Temizlik Turizm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., 1 kişilik geçici temizlik personeli alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 22 Temmuz’da yapılacak.

1 Kişilik Geçici Temizlik Personeli Alınacak

Çayıralan Belediyesi’ne bağlı ÇEKEAŞ Gıda Tarım Hayvancılık Temizlik Turizm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından genel işler temizlik personeli alımı yapılacak. Geçici statüde istihdam edilecek 1 kişi için başvuru tarihi 22 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Başvurular Cumhuriyet Mahallesi Hal Caddesi No:1/1 Çayıralan/Yozgat adresine şahsen yapılacak.

Mülakat 23 Temmuz’da Yapılacak

Başvuru yapan adaylar için görüşme ve mülakat 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00’de yine aynı adreste gerçekleştirilecek. Adaylardan en az 1 yıl deneyim şartı aranıyor.

Çalışma adresi, yine Cumhuriyet Mahallesi Hal Caddesi No:1/1 Çayıralan/Yozgat olarak açıklandı. Haftalık 45 saat çalışma süresi belirlenirken, çalışma saatleri ise 08.00-17.00 arasında olacak.

Gerekli Belgeler ve Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:

Müracaatlarını şirkete şahsen dilekçe ile yapmaları

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile toplum kağıdı

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet vesikalık fotoğraf

Başvuru ve detaylı bilgi için 0354 736 11 22 numaralı telefon aranabilir veya cayı[email protected] adresine e-posta gönderilebilir.