TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu’nun tanışma etkinliğini duyurdu.

Etkinlik, 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00 – 18.00 arasında üniversitenin Genç Ofis’inde gerçekleştirilecek. Topluluk, doğaya duyarlı gençleri bir araya getirerek, gönüllülük faaliyetlerini planlamayı amaçlıyor.

Karaduman, etkinlikte oyunlar ve yarışmalarla enerjiyi paylaşacaklarını, TEMA Vakfı’nın çalışmaları, doğa ve gönüllülük konularının konuşulacağını belirtti.

Karaduman, kampüs hayatını daha yaşanabilir kılmak için birlikte fikirler üretileceğini ifade etti.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Karaduman, “Doğa için atılan her adım, geleceğe bırakılan en değerli mirastır. Hepinizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.