Arazide yaralı kuşu dikenli tellere takılmış halde görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Puhu Tedavi Altına Alındı (3)

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu takıldığı yerden kurtararak, ilçede görevli veteriner hekime götürdü.

Puhu Tedavi Altına Alındı (4)

Kanadında dikenli tel kaynaklı yaralar bulunan puhuya veteriner tarafından gerekli müdahale yapıldı.

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Puhu Tedavi Altına Alındı (1)

Tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA