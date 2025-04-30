Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun’da kaçak elektronik cihaz satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

M.E., A.K. ve Y.D. isimli şüphelilerin işyerlerinde ve kullandıkları motosikletlerde kaçak akıllı cep telefonu satışı yaptığı yönündeki ihbar üzerine, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreste arama yapıldı.

Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Yapılan aramalarda 14 adet akıllı cep telefonu ve 5 adet şarj aleti ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Alpaslan Demir