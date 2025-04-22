Yozgat'ta yaşayan Zeynep Esin Karakaya, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için kitap yazdı.

Akdağmadeni ilçesi Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 5-A sınıfında öğrenim gören, 10 yaşında olan Zeynep Esin Karakaya, hayal gücünü konuşturarak kendi kitabını yazdı.

‘Teknoloji ile Başım Dertte' adlı eseriyle dikkat çeken genç yazar, hem arkadaşlarından hem de öğretmenlerinden tebrik aldı.

Zeynep'in kaleme aldığı bu sürükleyici hikâye, teknoloji bağımlısı bir kız olan Burcu'nun maceralarını anlatıyor.

Burcu'nun ailesi, onu ekranların büyüsünden kurtarmak için büyük bir çaba sarf eder. Ancak Burcu, ilk başta bu fikre pek sıcak bakmaz. ‘Acaba Burcu teknoloji bağımlılığından kurtulabilecek mi?' Zeynep'in akıcı dili ve merak uyandıran anlatımı, okurları bu sorunun cevabını bulmaya davet ediyor.

Küçük yaşta başarıya imza atan Zeynep Esin Karakaya, ilhamını çevresindeki insanlardan ve günlük hayattan aldığını söylüyor. "Hikâyeler yazmak beni çok mutlu ediyor. Teknolojinin hayatımızdaki yerini sorgulayan bir hikâye yazmak istedim ve bunu başardım" dedi.

‘Teknoloji ile Başım Dertte' kitabı sınırlı sayıda basılmış olan Zeynep imzaladığı kitabını arkadaşları ve öğretmenlerine hediye etti. Zeynep, ileride daha çok kitap yazmayı ve yazarlık hayallerini sürdürmeyi planlıyor.