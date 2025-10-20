Sarıkaya Devlet Hastanesi, ilçede kuaförlük sektöründe hizmet veren Berber Muhsin işletmesinin sahibi Muhsin Öztürk’ün yaptığı anlamlı bağışı duyurdu.

Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özcan Özbek yaptığı açıklamada, Öztürk’ün ameliyat sonrası fiziksel kısıtlılık yaşayan, evde bakım sürecinde bulunan ve dış merkez hastanelere ulaşmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlar için tekerlekli sandalye bağışında bulunduğunu söyledi

Özbek, “Sayın Öztürk’e bu değerli ve duyarlı katkısından dolayı en içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Bağışın toplumsal dayanışma ve insanî sorumluluk bilincinin örnek bir yansıması olduğu vurgulayan Öztürk, “Bu anlamlı destek yalnızca bireysel bir katkı değil, aynı zamanda sosyal farkındalığı artıran takdire şayan bir davranıştır. Sayın Muhsin Öztürk’e, kurumumuz ve hastalarımız adına teşekkür eder, bu güzel davranışın toplumun her kesimine ilham olmasını temenni ederiz” dedi.

Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan vatandaşların, hastanenin Biyomedikal Birimi’ne başvurarak detaylı bilgi alabileceği ve destek talebinde bulunabileceğini kaydeden Öztürk, bağışa duyulan memnuniyeti ifade ederek, toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti.