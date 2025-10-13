Grup Meydan Taraftarlar Derneği, Bozokspor’un hafta sonu Amasya deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde tüm Yozgatlıları birlik ve beraberlik içinde takıma destek vermeye çağırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, uzun yıllardır Yozgat halkının birlikte sevinmeyi ve hayal kurmayı özlediği belirtilerek, “Şimdi tam zamanı! Bozokspor etrafında tek ses, tek yürek olma zamanı!” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geçmişte görev yapan ve halen görevde bulunan tüm milletvekilleri, vali, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, bürokratlar, dernek ve kooperatif başkanlarının sosyal medyada açık destek mesajları paylaşmaları ve Pazar günü Amasya deplasmanında takımı yalnız bırakmamaları çağrısında bulunuldu.

Bozokspor’un sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda Yozgat’ın en önemli tanıtım unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir futbol takımı, bir şehrin en güçlü tanıtım yüzüdür. Yozgat artık bu fırsatı kaçırmamalı. Taraftarıyla, yöneticisiyle, esnafıyla, genciyle yaşlısıyla bu şehir kenetlendiğinde neler başardığını herkes gördü, yine görecek.”

Açıklamada, Amasya’da oynanacak maçın Yozgat için bir deplasman sayılmadığı vurgulanarak, “O tribünlerde Yozgat'ın sesi, nefesi vardı. Şimdi yeniden o günleri yaşatma zamanı” ifadeleri kullanıldı.