Türkiye'de dar gelirli ailelere yönelik destek programları kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ölüm yardımı programı devam ediyor.

Bu program, 15 Nisan 2022 tarihinden sonra bir yakınını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 2.424 TL sosyal destek ödemesi yapmayı hedefliyor.

Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ilçe belediyelerinin işbirliğiyle yürütülmektedir. Vefat eden kişilerin listeleri düzenli olarak belediyelerden alınarak ailelerine destek sağlanıyor.

Bu süreçte, başvuru sürecini hızlandırmak isteyen vatandaşlar, ölüm belgesi ile doğrudan vakıflara başvuru yapabilirler. Başvuruların ardından gerekli belgelerin incelenmesi ve onaylanmasıyla birlikte destek ödemeleri, PTT aracılığıyla ilgili hesaplara aktarılmaktadır.

Bu sosyal yardım programı, dar gelirli vatandaşların ekonomik zorluklarını hafifletmeyi amaçlamaktadır. PTT ise ödemelerin güvenli bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Ölüm yardımı programı ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabilirsiniz.

Bu destek programı ile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Program kapsamında yapılacak ödemeler, ailelerin en zor zamanlarında bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlayacak.

Bu ve benzeri sosyal yardım programları hakkında güncel bilgilere ulaşmak için Bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya ilgili vakıflardan bilgi alabilirsiniz.