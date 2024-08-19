Valilik sosyal medya hesabından “Sıcak havalara dikkat” başlığıyla yapılan paylaşımda vatandaşların sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı.

Paylaşımda sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde aktarıldı:

“Bol su için: Günde en az 2-3 litre su için.

Açık renk ve hafif kıyafetler giyin: Güneş ışınlarını geçirmeyen kıyafetler tercih edin.

Güneş kremi kullanın: Güneş gözlüğü, şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Pratik ve besleyici yemekler yiyin: Salatalık, karpuz, kavun gibi su oranı yüksek besinleri tüketin.

Klima ayarlarına dikkat edin: 20-24 derece (°C) arasında tutun, sürekli kullanmayın.

Gölgelik alanlarda dinlenin: Mola için ağaçlık veya gölgelik alanları tercih edin.

Erken veya geç saatlerde dışarı çıkın: 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin.

İşlerinizi planlayın: Daha serin saatlere göre plan yapın. Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat edin!”