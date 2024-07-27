Yozgat’ta kene vakalarında artış yaşanıyor. Yetkililer, vatandaşları kene ısırmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yıl kene vakalarında yüzde 30 artış görüldü.

UZMANLAR NE DİYOR?

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, kene ısırmalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül hastalıklara sebep olabilen kenelere karşı tedbirli olunmalı" denildi.

HANGİ BÖLGELER DAHA RİSKLİ?

Özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ormanlık ve yeşil alanlarda kenelerle karşılaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü, kene bulunan bölgelerde uzun kollu giysiler giyilmesini ve açıkta kalan cilt bölgelerinin koruyucu spreylerle korunmasını önerdi.

KENE ISIRMASINA KARŞI NE YAPILMALI?

Kene ısırması durumunda yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirme yapıldı. Keneyi çıplak elle çıkarmaktan kaçınılması gerektiği, bir cımbız yardımıyla dikkatlice çıkarılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kene ısırığı sonrası en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkat çekildi.

VATANDAŞLAR NE DİYOR?

Yozgat halkı ise durumdan endişeli. Özellikle yaz aylarında kene vakalarının artış göstermesi, vatandaşları tedirgin ediyor. Yerel halk, yetkililerin konuya daha fazla dikkat çekmesini ve bilgilendirme çalışmalarını artırmasını istiyor.