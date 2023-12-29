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Toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan ve yetkililer katıldı.

Vali makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşların yaklaşan yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için gerekli tedbirlerin görüşülerek önemli kararlar alındı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat genelinde vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yeni yıla girebilmeleri, sağlık, asayiş ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2024 yılının ülkemize, milletimize ve Yozgat’ımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Valiliğimiz koordinasyonunda Yozgat’ta yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrasında, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile diğer birimlerin sorumluluk alanlarında herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına çalışmaları ve tedbirleri değerlendirdik. Trafikten asayişe, sağlıktan yerel hizmetlere ihtiyaç duyulan her alanda şehrin her noktasında ekiplerimiz sahada olacaklar. Cadde sokak, alışveriş merkezleri, meydan gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde de yine güvenlik önlemleri gözden geçirerek gerekli tedbirleri aldık. Bir taraftan Gazze'de bir taraftan ülkemizin sınırları dışında devam eden çatışmalar, yakın zamanda da Kuzey Irak'ta vatan evladı bayrak uğruna vermiş olduğu mücadelede 12 vatan evladımızı toprağa verdik, şehit verdik. Bu vesileyle ruhları şad olsun geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Yeni yıl yoğun bir çalışma günü olacak” ifadelerini kullandı.