Son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Yapılan kontrollerde ormanlık alanlarda ateş yakılması ve piknik yapılması gibi riskli davranışlar konusunda uyarılara rağmen, bazı vatandaşların ihlalde bulunduğu tespit edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ormanda ateş yakmayın, yeşil vatanı küle çevirmeyin. Anız yakmak ve ateşli piknikler, orman yangınlarını tetikleyebilir. Bu tür davranışlarda bulunanlara polis ve jandarma devriye ekiplerimiz tarafından cezai işlemler uygulanmaktadır. Lütfen ormanlarımızı koruyalım ve yangın önleme kurallarına uyalım. Orman yangınlarını önlemek için hepimizin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.