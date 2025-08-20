Yeni dönem kayıt süreci başladı

Yozgat’ta 4 yurdu bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı kayıt sürecinin başladığı bildirildi.

TDV'den vakfın yurtlarında yeni dönem hazırlıkları ve yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, vakfın 27 ilde 33 kız ve 13 erkek olmak üzere 46 öğrenci yurdu olduğunu belirtti.

"10 bini aşkın üniversite öğrencisine güvenli, huzurlu ve konforlu bir barınma imkanı sunmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ön başvurularımız şu anda açık." bilgisini veren Kurt, TDV yurtlarının sadece bir barınma hizmeti sunmadığını ifade etti.

Yurtlarda öğrencilere ilmi, fikri, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak çok yönlü programlar uygulandığını aktaran Kurt, şunları kaydetti: "Bu kapsamda yıl boyunca kurslar, kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve söyleşi programları düzenleniyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı yer alıyor. Yurt eğitim komisyonlarımıza bağlı topluluklar ve bu topluluklardan doğan atölye grupları hem organizasyonel sorumluluk üstleniyor hem de öğrencilerimizin birlikte üretim yapmalarına imkan sağlıyor. Bu yapılar sayesinde öğrenciler, yalnızca izleyici değil, fikir ortaya koyan, uygulayan ve paylaşan bireyler haline geliyor."

Kurt, yeni dönem için çevrim içi başvuruların başladığını bildirerek, TDV yurtları hakkında detaylı bilgi ve ön kayıt için "tdvyurt.com.tr" internet adresinin ziyaret edebileceğini ifade etti.