Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan beş farklı taşınmaz, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Satışlar e-satış sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Tarım Arazileri ve Mesken Satışa Çıkıyor
Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2025/40 SATIŞ sayılı dosyası kapsamında, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Akoluk köyünde yer alan toplam beş taşınmaz, mahkeme kararıyla açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor.
Satış işlemleri, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden yapılacak olup, taşınmazlara ait detaylı bilgilere ve görsellere aynı platform üzerinden ulaşılabilecek.
1 No’lu Taşınmaz: Uluyol Mevkii’nde Kuru Tarım Arazisi
Yüzölçümü: 15 bin 554,40 metrekare (m²)
Muhammen Bedel: 1 milyon 111 bin 909,39 lira
Özellikler: Kumlu-tınlı yapıda, taşsız ve eğimli arazi. Üzerinde yapı veya ağaç bulunmuyor.
1. Artırma: 27 Ekim 2025 - 3 Kasım 2025
2. Artırma: 24 Kasım 2025 - 1 Aralık 2025
KDV: yüzde 10
2 No’lu Taşınmaz: Toprakhöyüğü Mevkii’nde Kerpiç Meskenli Arazi
Yüzölçümü: 25 bin 471,66 m²
Muhammen Bedel: 2 milyon 777 bin 566 lira
Özellikler: Üzerinde kerpiç mesken ve müştemilat mevcut. Taşınmaz, köy içi mevkiinde yer alıyor ve köyler arası yol ile ikiye bölünüyor.
1. Artırma: 28 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025
2. Artırma: 25 Kasım 2025 - 2 Aralık 2025
KDV: yüzde 10
3 No’lu Taşınmaz: Güllük Mevkii’nde Tarla
Yüzölçümü: 21 bin 993,70 m²
Muhammen Bedel: 1 milyon 572 bin 224,04 lira
Özellikler: Eğimi yüzde 3-4 olan, kuru tarım yapılabilen kumlu-tınlı arazi. Üzerinde yapı veya ağaç bulunmuyor.
1. Artırma: 28 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025
2. Artırma: 25 Kasım 2025 - 2 Aralık 2025
KDV: yüzde 10
4 No’lu Taşınmaz: En Büyük Arazi Uluyol Mevkii’nde
Yüzölçümü: 38 bin 123,72 m²
Muhammen Bedel: 2 milyon 725 bin 281,75 lira
Özellikler: Eğimi yüzde 3-4, taşsız ve kuru tarım için uygun toprak yapısına sahip.
1. Artırma: 28 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025
2. Artırma: 25 Kasım 2025 - 2 Aralık 2025
KDV: yüzde 10
5 No’lu Taşınmaz: TEİAŞ Kamulaştırma Şerhi Bulunan Arazi
Yüzölçümü: 27 bin 97,01 m²
Muhammen Bedel: 968 bin 517,59 lira
Özellikler: Kuru tarım yapılabilen, eğimli tarla. Tapu kaydında TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırma şerhi bulunuyor.
1. Artırma: 29 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025
2. Artırma: 26 Kasım 2025 - 3 Aralık 2025
KDV: yüzde 10
Yabancılar Taşınmaz Satın Alamayacak
Tüm taşınmazların tapu kayıtlarında “Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler taşınmaz ve ayni hak edinemez” şerhi yer alıyor. Bu kapsamda yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yetkili tüzel kişiler satışlara katılabilecek.
Detaylı bilgiye ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/40 SATIŞ dosya numarasıyla ulaşılabiliyor.