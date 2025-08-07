Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan beş farklı taşınmaz, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Satışlar e-satış sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tarım Arazileri ve Mesken Satışa Çıkıyor

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2025/40 SATIŞ sayılı dosyası kapsamında, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Akoluk köyünde yer alan toplam beş taşınmaz, mahkeme kararıyla açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor.

Satış işlemleri, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden yapılacak olup, taşınmazlara ait detaylı bilgilere ve görsellere aynı platform üzerinden ulaşılabilecek.

1 No’lu Taşınmaz: Uluyol Mevkii’nde Kuru Tarım Arazisi

Yüzölçümü: 15 bin 554,40 metrekare (m²)

Muhammen Bedel: 1 milyon 111 bin 909,39 lira

Özellikler: Kumlu-tınlı yapıda, taşsız ve eğimli arazi. Üzerinde yapı veya ağaç bulunmuyor.

1. Artırma: 27 Ekim 2025 - 3 Kasım 2025

2. Artırma: 24 Kasım 2025 - 1 Aralık 2025

KDV: yüzde 10

2 No’lu Taşınmaz: Toprakhöyüğü Mevkii’nde Kerpiç Meskenli Arazi

Yüzölçümü: 25 bin 471,66 m²

Muhammen Bedel: 2 milyon 777 bin 566 lira

Özellikler: Üzerinde kerpiç mesken ve müştemilat mevcut. Taşınmaz, köy içi mevkiinde yer alıyor ve köyler arası yol ile ikiye bölünüyor.

1. Artırma: 28 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025

2. Artırma: 25 Kasım 2025 - 2 Aralık 2025

KDV: yüzde 10

3 No’lu Taşınmaz: Güllük Mevkii’nde Tarla

Yüzölçümü: 21 bin 993,70 m²

Muhammen Bedel: 1 milyon 572 bin 224,04 lira

Özellikler: Eğimi yüzde 3-4 olan, kuru tarım yapılabilen kumlu-tınlı arazi. Üzerinde yapı veya ağaç bulunmuyor.

1. Artırma: 28 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025

2. Artırma: 25 Kasım 2025 - 2 Aralık 2025

KDV: yüzde 10

4 No’lu Taşınmaz: En Büyük Arazi Uluyol Mevkii’nde

Yüzölçümü: 38 bin 123,72 m²

Muhammen Bedel: 2 milyon 725 bin 281,75 lira

Özellikler: Eğimi yüzde 3-4, taşsız ve kuru tarım için uygun toprak yapısına sahip.

1. Artırma: 28 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025

2. Artırma: 25 Kasım 2025 - 2 Aralık 2025

KDV: yüzde 10

5 No’lu Taşınmaz: TEİAŞ Kamulaştırma Şerhi Bulunan Arazi

Yüzölçümü: 27 bin 97,01 m²

Muhammen Bedel: 968 bin 517,59 lira

Özellikler: Kuru tarım yapılabilen, eğimli tarla. Tapu kaydında TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırma şerhi bulunuyor.

1. Artırma: 29 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025

2. Artırma: 26 Kasım 2025 - 3 Aralık 2025

KDV: yüzde 10

Yabancılar Taşınmaz Satın Alamayacak

Tüm taşınmazların tapu kayıtlarında “Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler taşınmaz ve ayni hak edinemez” şerhi yer alıyor. Bu kapsamda yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yetkili tüzel kişiler satışlara katılabilecek.

Detaylı bilgiye ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/40 SATIŞ dosya numarasıyla ulaşılabiliyor.