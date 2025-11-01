Yozgat’ta köy içme suyu sistemlerinde enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaştırılıyor.

Yozgat Valiliği, içme suyu şebekesi elektrikle çalışan köylerde enerji maliyetlerini düşürmek ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ile kablosuz kuyu–depo kontrol sistemlerini aktif olarak devreye alıyor.

Valilik tarafından kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, içme suyu şebekelerinde güneş enerjisi yatırımları yaygınlaştırılıyor. Bu sistem sayesinde köylerin içme suyu terfi hatları için gerekli elektrik enerjisi güneşten karşılanarak önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Yetkililer, GES projelerinin hem bütçe hem de sürdürülebilir kaynak kullanımı açısından büyük avantaj sunduğunu belirtti.

Enerji tasarrufu çalışmalarına ek olarak, köylerde "Kablosuz Kuyu–Depo Kontrol Sistemi" (radyofrekans sistemi) de yaygın biçimde kullanılmaya başlandı. Söz konusu sistem ile su depoları ve kuyular arasında kablolu veya karmaşık teknolojiler yerine, düşük maliyetli uzaktan kontrol imkânı sunuluyor.

Bu uygulama sayesinde su seviyeleri takip edilerek şebekeye en uygun düzeyde su aktarımı sağlanıyor ve bakım–onarım maliyetleri azalıyor.

Valilik açıklamasında, “Köylerimizde hem sürdürülebilir enerji kullanımı hem de verimli su yönetimi için çalışmalarımız devam ediyor. Karmaşık ve pahalı sistemler yerine, pratik ve düşük maliyetli çözümlerle su kaynaklarımızdan en yüksek verimi elde ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada vatandaşlara su kullanımında duyarlı olunması yönünde çağrıda bulunuldu: “Kaynaklarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım.”