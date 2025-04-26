Şefaatli ilçesinde bulunan dört tarla, Şefaatli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Tarım arazileri, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ dosya numarası ile detaylı olarak incelenebilecek.

Satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin bilgiler şu şekilde:

1 No’lu Taşınmaz:

Şefaatli ilçesi Paşaköy/Hasanpaşa köyü, Çayır mevkiinde yer alan, 123 ada 37 parsel numaralı taşınmaz, II. sınıf sulu tarım arazisi niteliğinde. 32 bin 100 metrekare yüzölçümündeki tarlanın kıymeti 1 milyon 364 bin 250 lira olarak belirlenirken, KDV oranı yüzde 10.

1. Artırma: 16 Mayıs 2025 saat 10.06 – 23 Mayıs 2025 saat 10.06

2. Artırma: 18 Haziran 2025 saat 10.06 – 25 Haziran 2025 saat 10.06

2 No’lu Taşınmaz:

Paşaköy/Yenicami köyü, Aktaş mevkiinde yer alan 108 ada 39 parsel numaralı II. sınıf sulu tarım arazisi, 33 bin 400 metrekare büyüklüğünde. Muhammen bedeli 1 milyon 419 bin 500 lira olup KDV oranı yüzde 10’dur.

1. Artırma: 16 Mayıs 2025 saat 11.06 – 23 Mayıs 2025 saat 11.06

2. Artırma: 18 Haziran 2025 saat 11.06 – 25 Haziran 2025 saat 11.06

3 No’lu Taşınmaz:

Bahçelievler Mahallesi Toyderesi mevkiinde bulunan 101 ada 113 parsel numaralı IV. sınıf kuru tarım arazisi 107 bin 800 metrekare alana sahip. Taşınmazın değeri 2 milyon 304 bin 764 lira olarak tespit edilirken, KDV oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

1. Artırma: 19 Mayıs 2025 saat 13.52 – 26 Mayıs 2025 saat 13.52

2. Artırma: 18 Haziran 2025 saat 13.52 – 25 Haziran 2025 saat 13.52

4 No’lu Taşınmaz:

Yine Bahçelievler Mahallesi Toyderesi mevkiinde yer alan 101 ada 118 parsel numaralı IV. sınıf kuru tarım arazisi, 47 bin 500 metrekarelik yüzölçümüne sahip. Muhammen bedeli 1 milyon 15 bin 550 lira olan taşınmaz için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

1. Artırma: 19 Mayıs 2025 saat 14.52 – 26 Mayıs 2025 saat 14.52

2. Artırma: 18 Haziran 2025 saat 14.52 – 25 Haziran 2025 saat 14.52

Satışlar, İcra İflas Kanunu’nun 114 ve 126. maddeleri uyarınca açık artırma yoluyla gerçekleştirilecek. İlgili taşınmazların tapu kayıtlarında yer alan şerhler geçerli olacak.

Ayrıntılı bilgiye ve satış şartlarına, UYAP e-satış portalı (esatis.uyap.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.