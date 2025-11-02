Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde, bölge ekonomisine canlılık kazandıracak önemli bir tarımsal yatırım hayata geçiriliyor.

Doğankent Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında 400 dönümlük alanda çilek tarlası kuruldu.

Belde ekonomisine yeni bir soluk getirecek olan proje, hem tarımsal üretimi artırmayı hem de yerel halkın gelir seviyesini yükseltmeyi hedefliyor. 400 dönümlük çilek tarlasında yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Yetkililer, çilek üretiminin hem iç piyasada hem de ihracatta yüksek talep gören bir ürün olması nedeniyle, Doğankent için uzun vadeli bir gelir kaynağı oluşturacağını belirtiyor. Projenin, sadece ekonomik katkı değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve istihdam politikaları açısından da örnek teşkil etmesi bekleniyor.

İlk mahsulün 2026 yılının Nisan ayında alınması planlanıyor. Şu günlerde çevre köylerden gelen kadınlar, tarlada fidelerin köklerini temizleyerek toprakla buluşturuyor.

Tarlada çalışan Sema Ersoy, emeğin bereketini şu sözlerle anlattı: "Çilek tarlasına sabah 8’de gelip akşam 5’e kadar çalışıyoruz. Aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bütün çocuklarımıza, eşimize, evimize katkıda bulunuyoruz. Kazancımızla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada Saraykent'ten, Küçükçalağıl'dan, Altınsu köyünden ve Doğankent'ten gelen hanımlarla birlikte imece şeklinde çalışıyoruz. Şu an köklerini temizliyoruz. Sonra fideleri aşılamaya geçiyoruz. Dördüncü aydan sonra toplamaya geçeceğiz inşallah."