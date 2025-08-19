Tarım Sayımı Hız Kazandı

Yozgat dahil 81 ilde yürütülen tarım sayımı kapsamında şimdiye kadar 450 bin çiftçi kayıt altına alındı. Sayım, tarım politikalarına ışık tutacak veriler sağlayacak.

Türkiye genelinde yürütülen tarım sayımı çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 450 bin çiftçi bilgilerinin kayıt altına alındığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK), temmuz ayında başlatılan sayım, tarım politikalarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak verilerin derlenmesini amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen sayımda, bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket ve kooperatifler) kapsama alındı.

Çalışmalar, tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde kurulan 973 sayım bürosu aracılığıyla yürütülüyor. Ayrıca, il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında oluşturulan il ve ilçe sayım komiteleri, sayım sürecinin koordinasyonunu sağlıyor.

Sayımda elde edilen bilgiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve diğer idari kayıtlarla karşılaştırılabilecek altyapı ile işleniyor. TÜİK yetkilileri, toplanan verilerin istatistiki amaçlar dışında kullanılmayacağını, üçüncü kişilerle veya idari, adli ve askeri makamlarla paylaşılmayacağını belirtti. Ayrıca, çiftçilere bu veriler üzerinden vergi veya başka yükümlülükler getirilmeyeceği vurgulandı.

Elde edilen verilerin analizi sonrası tarım sayım sonuçlarının 2026’nın ikinci yarısında açıklanması hedefleniyor. Bu çalışmaların, Türkiye’nin tarım sektörüne yönelik planlama ve politikaların geliştirilmesinde yol gösterici olması bekleniyor.