Yozgat’ta mevsimlik tarım işçilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Saray Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında çocuklara şeker ikramında da bulunuldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.