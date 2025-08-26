Yozgat’ta bu yıl 15’incisi düzenlenecek Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 28-31 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kobi Expo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, fuarın bölge çiftçileri ve sektör temsilcileri için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Tokat, Yozgat Tarım Fuarı’nın Türkiye’deki tarım fuarları arasında 6’ncı sırada yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu yıl 15’inci Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarımızı düzenliyoruz. Tarım fuarımız, bölgede gerçekten çok ciddi ziyaret çeken, firmaların da yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon. Türkiye genelinde 80’in üzerinde tarım fuarı düzenleniyor. Bu sıralamada Konya, İzmir, Aydın, Bursa, Adana ve Diyarbakır’ın ardından Yozgat geliyor. İç Anadolu Bölgesi’nde ise Konya’dan sonra ikinci büyük fuarız.”

Geçen yıl 389 markanın katıldığı ve 207 bin ziyaretçinin ağırlandığı fuara bu yıl 412 markanın başvurduğunu belirten Tokat, “2024’te 207 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl ise 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Çiftçimiz fuar konusunda daha bilinçli hale geliyor. Makine üreticileri de sahadan doğrudan çiftçilerin fikirlerini alarak makinelerinde Ar-Ge çalışmaları yapıyor, ürünlerini daha ergonomik hale getiriyor” dedi.

Tokat, fuarın yapılacağı Yozgat Fuar Alanı’nın kapasitesinin tamamen dolduğunu ifade ederek, “Kapalı alanımız 6 bin metrekare, açık alanla birlikte toplamda 31 bin metrekareye ulaşıyor. Bu alanın her bir santimi dolu durumda. Daha fazla firma talebi geldiğinde alanımız yetersiz kalacak. Şu an çevre illerde düzenlenen fuarlarla kıyasladığımızda Kayseri Fuarı’ndan daha büyük durumdayız” diye konuştu.

Tokat, fuarın yalnızca Yozgat için değil, çevre iller için de önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Tanıtımımızı sadece Yozgat ve ilçelerine değil; Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Samsun ve Çankırı illerine kadar yaptık. Köylerde afişlerimizi astık, muhtarlıklara ve ziraat odalarına bilgilendirmelerimizi ilettik. Dolayısıyla fuarımız sadece Yozgat’tan değil çevre illerden de yoğun ziyaretçi çekiyor. Aynı zamanda Yozgat’ın tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.”