İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmelik çerçevesinde, Arazi Kiralama Komisyonu tarafından hazırlanan Kiralanacak Tarım Arazileri Listesi’nin 18 Eylül 2025 tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilan edildiğini belirtti.

Şentürk, ilan süresi içinde listelere yönelik itirazların, söz konusu parselin bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Listede yer alan tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin başvurularını, ilan süresi içinde “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” ile İl Müdürlüğüne ya da TED Portalı (https://ted.tarbil.gov.tr) üzerinden yapabileceklerini ifade etti.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan