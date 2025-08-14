Denetimlerde; traktörlerin sarı flaşör lamba, ROPS (devrilme koruma sistemi) ve reflektörleri kontrol edildi, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, tarım sezonu dolayısıyla yapılan denetimlerde amaçlarının traktörlerin yolda görünürlüğünü artırmak, güvenli seyahat imkânı sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu belirtti.

Denetim sırasında reflektörü olmayan veya özelliğini yitirmiş traktör römorklarına yeni reflektörler takıldı.

Jandarma ekipleri, tarım araçlarına yönelik kontrollerin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.