Boğazlıyan 4. Trafik Jandarması ekiplerince Yenipazar Beldesinde 1 Temmuz 2024 günü biçerdöver ve traktörlerin kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekiplerce vatandaşlar, gece yola çıkmamaları, yangın tüplerini tamamlamaları ve römorklarına reflektör takmaları konularında uyarılarak eğitim verildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “1 Temmuz 2024 günü Boğazlıyan 4. Trafik Jandarması tarafından Yenipazar Beldesinde ki arazileri biçecek olan biçerdöver ve traktörlerin kontrolleri yapılmıştır. Gece yola çıkmamaları, yangın tüplerini tamamlamaları ve römorklarına reflektör takmaları konularında uyarılarak eğitim verilmiştir” denildi.