Yozgat’ın kenar mahallelerinde bulunan tarihi camiler, mimari yapıları ve köklü geçmişleriyle dikkat çekiyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan bu camiler, hem vatandaşların hem de şehre gelen ziyaretçilerin ilgisini üzerine topluyor.

Şehrin farklı mahallelerinde yer alan Musa Ağa Cami ve Alacalıoğlu Cami, tarihi dokuları ve mimari özellikleriyle ön plana çıkan yapılar arasında bulunuyor. Taş ve ahşap işçiliğinin dikkat çekici örneklerini taşıyan bu camiler, Yozgat’ın kültürel zenginliğini yansıtarak geçmişten günümüze ulaşmayı başardı.

Mahalle sakinleri ve şehre gelen ziyaretçiler, özellikle mimari süslemeleri ve manevi atmosferiyle dikkat çeken camilere ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, bu eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguluyor.

Yozgat’taki tarihi camilerin hem kültürel hem de turistik açıdan önemli değer taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, yerel yönetimlerin ve vatandaşların iş birliğiyle bu yapıların korunmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

Nohutlu Mahallesi Musa Ağa Sokağı’nda bulunan cami, kitabesine göre H.1215 (M.1800) yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’in harem kethüdası Musa Ağa Bin Hasan tarafından yaptırıldı.

Caminin doğu, kuzey ve batısında hazireler (mezarlıklar) yer alıyor. Musa Ağa’nın mezarı da caminin doğusundaki hazirede bulunuyor.

Mimari özellikleriyle dikkat çeken cami, dikdörtgen planlı ve düz tavanlı bir yapıya sahip. Güneyde silindirik mihrap, yanında ise korkulukları kafes oyma tekniğiyle yapılmış orijinal ahşap minber bulunuyor. Mihrabın sağ ve sol kısmında 37 cm çapında ve 74 cm yüksekliğinde iki bakır şamdan yer alıyor.

Son cemaat mahallinin kuzeydoğusunda kare kaideli, çokgen gövdeli bir minare bulunurken; süslemelerde geometrik motifler ve sülüs yazı kuşağı göze çarpıyor. Caminin karşısında ise günümüze ulaşamayan bir çeşmenin kalıntısı dikkat çekiyor.

Aşağı Çatak Mahallesi’nde Musa Ağa Sokak ile Alacalıoğlu Cami’nin kesiştiği noktada bulunan caminin kitabesi günümüze ulaşmadı. Bir dönem cami ve medreseden oluşan bir külliye olarak hizmet veren yapıdan, bugün sadece cami ayakta kaldı.

Dikdörtgen planlı ve düz tavanlı olan caminin güney kısmında yarım silindirik mihrap, yanında ise sade bir ahşap minber yer alıyor. Harim bölümünün doğusunda kafes oyma tekniğiyle yapılmış vaiz kürsüsü bulunuyor.

Harimin kuzeyinde balkon gibi çıkıntı yapan bir mahfil yer alırken, minare ise kare kaide üzerine yuvarlak gövdeli olarak inşa edilmiştir. Dışarıdan bakıldığında dikdörtgen planı ve kırma çatısıyla sade bir mimari anlayışı yansıtmaktadır.

Uzmanlara göre Musa Ağa ve Alacalıoğlu camileri, Yozgat’ın dini ve kültürel yaşamının önemli birer parçası olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar ise bu eserlerin yalnızca ibadet mekânı değil, aynı zamanda tarihi bir miras olduğuna dikkat çekerek korunmasını talep ediyor.