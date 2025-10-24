Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 sikke ile 56 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma başlattı.

Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu 328 Sikke Ve 56 Obje Ele Geçirildi! (1)

Ekipler, M.E'nin evinde fazla sayıda tarihi eser bulunduğu ve satışa hazırlandığı bilgisini paylaştı.

M.E'nin evine düzenlenen operasyonda, 328 sikke, 56 obje ve ok ucu ele geçirildi.

Yozgat'ta fidan üretiminde rekor rakamlar!
Yozgat'ta fidan üretiminde rekor rakamlar!
İçeriği Görüntüle

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA